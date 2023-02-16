Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Также он отметил, что план "Б" принес предатель Украины, кум Путина Виктор Медведчук.
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Россия хочет сделать так называемую "вторую Украину"
В России сейчас стоит задача сделать так называемый "корейский вариант". Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну не могут, и будут сейчас делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таким не является, он просто предатель,
– подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО уверен, что Медведчук, отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложение о создании двух стран". Цель Россия – в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым. Затем реализовать эту идею раздела Украины.
В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, живущие в нашей стране,
– отметил секретарь СНБО.
Он добавил, что идеей двух стран также занимаются люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года. "Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", – сказал Данилов.
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Данилов ответил Медведеву о разделе по "38 параллели"
- 7 февраля глава Совбеза России Медведев абсурдно заявил в соцсетях, что Украина якобы рассматривает возможность "корейского сценария" в войне с Россией, стремясь стать похожей на Южную Корею и надеясь на освобождение оккупированных территорий.
- Позже на это отреагировал Алексей Данилов. Секретарь СНБО напомнил Медведеву, что Украина – не Корея и никаких 38 и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев не будет.
Данилов подчеркнул, что координаты движения российскому военному кораблю заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают.