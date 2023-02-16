Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Також він зазначив, що план "Б" запропонував зрадник України, кум Путіна Віктор Медведчук.

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Росія хоче зробити так звану "другу Україну"

У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий "корейський варіант". Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну". Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що Медведчук, окремі проросійські політики та експерти в Україні будуть "давати пропозицію про створення двох країн". Мета Росії – найближчим часом зробити все, аби повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму. Опісля реалізувати цю ідею розділу України.

В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні,

– зазначив секретар РНБО.