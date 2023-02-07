Він поспішив нагадати Медведєву, що Україна – не Корея і ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав'язаних ззовні сценаріїв не буде.

Важливо "Запалає вся Україна": Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму

Данілов підкреслив, що координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено, Сили оборони України працюють.

Що цьому передувало

Медведєв у своєму дописі заявив, що Україна начебто розглядає можливість "корейського сценарію" у війні з Росією, прагнучи стати подібною до Південної Кореї і сподіваючись на звільнення окупованих територій.

Але, за словами Медведєва, "корейський сценарій" неможливий, бо Росія є "державою, що володіє повним суверенітетом і найгрізнішою зброєю". Він також пригрозив, що Україну чекає "поділ на частини".

Зауважимо, що ще наприкінці березня 2022 року начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Росія спробує нав'язати Україні "корейський" сценарій та зібрати усі окуповані території в єдине квазідержавне утворення.

А міністр оборони Олексій Резніков ще раніше казав, що неможлива "корейська історія у нас – з тих причин, що такий шанс був у росіян, якби вони заморозили конфлікт, у 14-му році". Але Кремль це не влаштувало, вони пішли у відкритий наступ.

Інші скандальні заяви Медведєва

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вже давно відомий своїми абсурдними заявами, в яких він зачіпає та ображає ледь не весь цивілізований світ. Серед останніх "перлів" можна згадати: