Так, в інтерв'ю росЗМІ прихвостень Путіна заявив, що якщо Україна атакує російські об'єкти в Криму, з боку держави-агресора можливі "тільки удари відплати".

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Ніяких переговорів у цьому випадку не буде, будуть тільки удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва,

– цинічно заволав Медведєв.

Також він додав, що відповідь Росії може бути будь-якою. Мовляв, про це цілком чітко раніше сказав бункерний президент Владімір Путін.

"Ми не ставимо перед собою жодних обмежень і залежно від характеру загроз готові застосовувати всі види зброї. Відповідно до наших доктринальних документів, включно з Основами ядерного стримування", – сказав Медведєв.

У Зеленського вже відреагували

На чергові погрози Медведєва відповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що міжнародне право чітке. Тож Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти.

Тому погрози офіційних осіб Росії про "удари відплати" – це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств і спроба лякати у традиційному стилі Росії. Завжди ігноруйте Медведєва,

– підкреслив Подоляк.

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У Пентагоні відповіли, чи може Україна використати ракети GLSDB для звільнення Криму

Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України. Цього разу до нього вперше ввійшли ракети GLSDB. Це бомби наземного базування малого діаметра з дальністю польоту 150 кілометрів.

У Пентагоні вже відповіли, чи зможе Україна використати ці ракети для деокупації Криму. Зокрема, речник Патрік Райдер зазначив, що наша держава сама вирішує, які операції проводити для звільнення своїх територій.

Посадовець наголосив: "Коли права доходить до українських планів операцій, очевидно, що це їхнє рішення. Я не збираюся говорити або робити припущення про можливі майбутні операції, але знову ж таки, весь цей час ми працювали з ними, щоб надати їм можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою".