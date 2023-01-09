Так, війна між Північною та Південною Кореєю відбувалася у зовсім інших умовах і там є своя специфіка. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Чи є на Заході прихильники "корейського сценарію" для України

Що важливо, відповідна специфіка дуже відрізняється від того, що відбувається в Україні. Втім, ймовірно, Данілов мав на увазі сценарій заморожування конфлікту та створення лінії розділення. Відповідно до якої, певна частина українських територій залишатиметься окупованими Росією.

Річ у тім, що ідея "корейського сценарію" є досить популярною в країні-агресорці. Крім того, у цієї ідеї є незначна кількість прихильників і серед країн, які сьогодні є партнерами України. Однак ці політики не мають достатньо впливу навіть, щоб почати обговорювати такий сценарій.

Ми маємо бути свідомими щодо однієї важливої речі й, можливо, на це натякав секретар РНБО і ця заява була зроблена вчасно – чим довше триватиме війна в Україні, тим більше ставатиме прихильників сценарію заморожування конфлікту, зокрема і на Заході,

– пояснив політолог.

На його думку, це не означає, що прихильників "корейського сценарію" буде багато, але вони з'являтимуться. Так, дехто може намагатися здобувати на цій темі "внутрішні бали".

Рейтерович пояснив заяву Данілова щодо "корейського сценарію": дивіться відео

"Росія можливо певною мірою на це розраховує і тому зараз вкидає в інформаційний простір цю ідею. Втім, оскільки ця ідея є досить аморфною і базується на абсолютно неприйнятних і неадекватних вимогах з боку Росії, то шансів на її реалізацію сьогодні немає", – зазначив політолог.

Однак це не означає, що Росія не буде продовжувати про це говорити та зондувати західні еліти на пошук прихильників "корейського сценарію" для України.

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Південна Корея шкодує, що погодилася на цей сценарій

Секретар РНБО Олексій Данілов також розповів, що Південна Корея, яка свого часу погодилася на відповідний сценарій, вважає це рішення величезною помилкою. Данілов мав нагоду нещодавно поспілкуватися з представниками цієї держави, що і дозволило йому дійти до такого висновку.

"Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження. Сьогодні мають проблеми", – зауважив Данілов.