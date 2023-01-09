Так, война между Северной и Южной Кореей происходила в совсем других условиях и там есть своя специфика. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Есть ли на Западе поклонники "корейского сценария" для Украины

Что важно, соответствующая специфика очень отличается от происходящего в Украине. Впрочем, предположительно, Данилов имел в виду сценарий замораживания конфликта и создания линии разделения. Согласно которой, определенная часть украинских территорий будет оставаться оккупированными Россией.

Дело в том, что идея "корейского сценария" достаточно популярна в стране-агрессоре. Кроме того, у этой идеи есть незначительное количество сторонников и среди стран, которые сегодня являются партнерами Украины. Однако эти политики не имеют достаточного влияния даже, чтобы начать обсуждать такой сценарий.

Мы должны осознавать одну важную вещь и, возможно, на это намекал секретарь СНБО и это заявление было сделано вовремя – чем дольше будет длиться война в Украине, тем больше будет становиться сторонников сценария замораживания конфликта, в том числе и на Западе,

– объяснил политолог.

По его мнению, это не означает, что поклонников "корейского сценария" будет много, но они будут появляться. Так, некоторые могут пытаться получать на этой теме "внутренние баллы".

Рейтерович объяснил заявление Данилова по поводу "корейского сценария": смотрите видео

"Россия возможно в определенной степени на это рассчитывает и поэтому сейчас вбрасывает в информационное пространство эту идею. Впрочем, поскольку эта идея достаточно аморфна и базируется на абсолютно неприемлемых и неадекватных требованиях со стороны России, то шансов на ее реализацию сегодня нет", – отметил политолог.

Однако это не означает, что Россия не будет продолжать об этом говорить и зондировать западные элиты на поиск поклонников "корейского сценария" для Украины.

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Южная Корея сожалеет, что согласилась на этот сценарий

Секретарь СНБО Алексей Данилов также рассказал, что Южная Корея, в свое время согласившаяся на соответствующий сценарий, считает это решение огромной ошибкой. Данилов имел возможность недавно пообщаться с представителями этого государства, что и позволило ему прийти к такому выводу.

"Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения. Сегодня есть проблемы", – отметил Данилов.