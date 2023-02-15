Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Насправді перша ластівка щодо передачі Україні літаків уже була.

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Україна отримає літаки й далекобійну зброю

Мусієнко розповів, що Україна отримає літаки й далекобійну зброю. Рішення про це вже ухвалені. Для цього було докладено багато зусиль. Такий оптимізм побудований на жвавих обговореннях. Насправді про літаки ми говоримо ще з вересня, було багато роботи, раундів обговорення, зокрема, й зустрічі "Рамштайн".

Зараз ми виходимо на це рішення. Чому я так кажу? Коли ми чуємо такі заяви від високопосадовців, зокрема, від керівника Пентагону Ллойда Остіна, що Україна отримає все необхідне для контрнаступу. Для перемовин з Західними партнерами слід користуватись книжками про війну американського чи британського авторства,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що в усіх книжках, які стосуються ведення війни з боку НАТО, написано, що для успішного контрнаступу потрібні далекобійні ракети або повітряного, або наземного базування. Потрібні також танки, бронетехніка, а ще підтримка з повітря.

Мусієнко про те, що будуть і літаки, і далекобійна зброя, бо ми виходимо зараз на це рішення: дивіться відео

Зброя для деокупації України

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, танки, літаки – це не наші забаганки. Це елементи реалізації задач з деокупації України. Про передачу літаків ось так просто не оголосять після зустрічі "Рамштайн". Це може бути, наприклад, під час візиту Байдена в Польщу, так як це було з танками.

"Ми 20 січня чекали рішення, що воно буде оголошено від Німеччини, про постачання танків, але це відбулося згодом. Відбулося після того, як президент Байден оголосив про передачу Abrams Україні. Також я думаю, що ми вже отримали певний прогрес, через те, що США заявили, що не заперечують передачі літаків F-16", – зауважив Мусієнко.

Як він зазначив, передача Patriot відбулася також після того, як про це оголосив Байден. Тому нині Міллі й Остін не просто так говорять про літаки. Можна згадати, як США в жовтні пообіцяли допомогти розбудувати систему ППО України, і реалізація цієї стратегії триває й досі, коли інші країни також передають нам різні системи ППО.

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