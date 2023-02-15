Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, ATACMS – відносно стара зброя, яку почали виробляти близько з 1990-х років. Свого часу американці вистріляли понад 500 таких ракет в Іраку, а з 2015-го взагалі їх не замовляли .

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Які основні проблеми з ракетами ATACMS

Як наголосив Нарожний, одна з головних проблем – вартість цих ракет. Вони значно дорожчі за GMLRS, які є на озброєнні ЗСУ.

Вони відстріляли понад 500 ракет в Іраку. А зараз беруть старі зразки та модернізують, щоб вони були більш новітні. Чому так? Бо вартість ракети доволі велика. Точно невідомо, але йдеться про близько 1,5 мільйона доларів за одиницю,

– зазначив Нарожний.

Так, вартість однієї ракети GMLRS на 80 кілометрів – 160 – 180 тисяч доларів. А крилаті бомби GLSDB на 150 кілометрів, які згодом отримає Україна, – від 60 до 100 тисяч доларів. Точну вартість останніх вирахувати складно, адже там поєднують старі бомби, які вже є на складах, з ракетними двигунами.

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У такій ситуації зрозуміло, що передача ракет ATACMS для України є малоймовірною. Якщо це таки станеться, то ЗСУ отримають порівняно невелику кількість цих засобів.

Якщо таки вийде домовитися про передачу ракет ATACMS, то йдеться не про сотні штук, а максимум десятки штук. Та все ж шанси отримати ATACMS досить низькі,

– вважає Нарожний.

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