Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ATACMS – относительно старое оружие, которое начали производить около с 1990-х годов. В свое время американцы выстреляли более 500 таких ракет в Ираке, а с 2015 вообще их не заказывали.

К теме Новый этап затяжной войны, как Путин хочет изнурить Запад: что западные СМИ пишут об Украине

Какие основные проблемы с ракетами ATACMS

Как отметил Нарожный, одна из главных проблем – стоимость этих ракет. Они значительно дороже GMLRS, которые есть на вооружении ВСУ.

Они отстреляли более 500 ракет в Ираке. А сейчас берут старые образцы и модернизируют, чтобы они были более новыми. Почему так? Потому что стоимость ракеты достаточно велика. Точно неизвестно, но речь идет об около 1,5 миллиона долларов за единицу,

– отметил Нарожный.

Так, стоимость одной ракеты GMLRS на 80 километров – 160 – 180 тысяч долларов. А крылатые бомбы GLSDB на 150 километров, которые впоследствии получит Украина – от 60 до 100 тысяч долларов. Точную стоимость последних вычислить сложно, ведь там совмещают старые бомбы, которые уже есть на складах, с ракетными двигателями.

Получит ли Украина ракеты на 300 километров: смотрите видео

В такой ситуации понятно, что передача ракет ATACMS для Украины маловероятна. Если это произойдет, то ВСУ получат сравнительно небольшое количество этих средств.

Если же получится договориться о передаче ракет ATACMS, то речь идет не о сотнях штук, а максимум о десятках штук. И все же шансы получить ATACMS достаточно низкие,

– считает Нарожный.

Почему США не дают Украине ракеты ATACMS