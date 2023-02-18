Про це в інтерв'ю розповів президент Польщі Анджей Дуда. Він зауважив, що всередині країни розглянуть питання передачі нам МіГ-29 та пояснив, чому з F-16 можуть бути проблеми.

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Чому Польща не дає F-16

Почнімо з відповіді на це питання. За словами польського лідера, якщо відкинути всі емоції, то передача F-16 Україні – складний і тривалий процес. Слід розуміти, що для цього потрібно підготувати пілота, на що має піти чимало часу. А в нашої держави зараз його немає.

Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів,

– наголосив Дуда.

У чому перевага МіГ-29 або Су

Глава держави зауважив, що передача нашій країні літаків МіГ-29 або Су може допомогти більше. Звичайно ж, пов'язано це з тим, що для українських пілотів ці повітряні судна вже відомі. І їм не потрібно витрачати час на опанування цих машин.

Насправді вони могли б на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо,

– підкреслив Дуда.

Водночас він зауважив, що серед країн-членів НАТО дуже мало тих, які все ще використовують МіГ-29. За словами Дуди, у Польщі всього кілька таких повітряних суден. І всередині країни розглянуть питання щодо їхньої передачі.

Він наголосив на тому, що у майбутньому Україні знадобляться сучасні винищувачі, цитує Sky News. За словами Анджея Дуди, наша держава повинна мати технологічну перевагу над Росією. Тож наше військо слід озброїти тим, що дозволить досягнути цієї переваги.

Польщі не вистачає винищувачів

Дуда детальніше підсвітив питання передачі F-16. Якщо відкинути момент, пов'язаний з тривалістю навчання, то виникає ще один нюанс. І стосується ця "проблема" того, що у Варшави таких багатоцільових винищувачів "просто замало", враховуючи масштаби та загальний потенціал країни.

Тим часом президент країни підкреслив, що Польща наразі в очікуванні інших літаків. Їй мають привезти повітряні судна F-35 і FA-50, які Варшава закупила у США та Південній Кореї відповідно.

Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї,

– підкреслив Дуда.

Він також зауважив, що "рішення, за якою формулою це відбудеться", країна обговорюватиме зі своїми союзниками з Альянсу.

Коротенька ремарочка щодо опанування винищувачами F-16 та Typhoon. За словами військового експерта Романа Світана, для пілота першого або другого класу перехід може зайняти від 3 до 6 місяців. А ще він зауважив, що льотчики-випробувачі – професіонали високого рівня – узагалі без перенавчання можуть опановувати будь-який тип літаків.