Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Він також наголосив, що попри постійні розмови про авіацію, боєприпаси для танків та артилерії, які отримує зараз наша держава є не менш важливими.

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Чому Захід гальмує постачання Україні літаків

Водночас страх Заходу щодо використання країною-агресоркою ядерної зброї пов'язаний навіть не з ударами по Україні. Наші партнери остерігаються, що Росія може завдати удару по одній з країн Північноатлантичного альянсу.

Це велика проблема, що Захід боїться цього (ядерного удару по країнах НАТО – 24 Канал) і пригальмував питання постачання літаків,

– сказав політолог.

За його словами, наразі ж Україна може отримувати артилерію, боєприпаси, а також ремонтні бази для військової техніки. Останнє є дуже важливим пунктом, оскільки війна триває майже рік, техніку постійно треба ремонтувати і до того ж ЗСУ мають багато одиниць саме західного озброєння.

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Чи стане Мюнхенська конференція каталізатором у питанні авіації

Наші дипломати здійснюють титанічну роботу під час Мюнхенської безпекової конференції, яка триватиме упродовж 17 – 19 лютого. Це не двостороння зустріч держав, де можуть вирішуватися питання надання Україні озброєння від наших партнерів, але тут можуть підігріватися майбутні потенційні постачання.

Українські дипломати намагаються дотиснути Захід та домовитися про додаткові речі. Наразі всі працюють над тим, щоб наша держава отримала максимально позитивний результат.

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"Це не просто конференція, це одна з найважливіших точок, де у конкретному місці у певний час вирішується майбутнє та безпекові питання. Тож Україна працює на повну", – підкреслив політолог.

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