Так, підтримка нашої держави є питанням №1 цьогорічної Мюнхенської конференції. Про це 24 Каналу розповів американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус.

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Підтримка України є питанням №1 у Мюнхені

Юнус зазначив, що про це свідчить організація зустрічі. Так, невипадково головою цьогорічної конференції є німецький дипломат Крістоф Гойсґен, який чітко дотримується лінії підтримки України, зокрема і щодо надання нашій державі танків та літаків.

До того ж сценарій першого дня виглядав так: спочатку виступив Президент України Володимир Зеленський, після нього господар заходу – німецький канцлер Олаф Шольц, а потім лідер Франції Еммануель Макрон.

Водночас історично склалося, що в суботу зазвичай виступають головні країни. На 18 лютого заплановано виступи віцепрезидентки США Камали Гарріс і прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Сам сценарій головних двох днів свідчить про те, що у політичному плані ця конференція пов'язана з тим, що відбувається на полі бою,

– зауважив американський політолог.

На його думку, треба уважно стежити за виступами Камали Гарріс і Ріші Сунака. Зокрема, британський прем'єр може зробити навіть сенсаційні заяви, оскільки для нього це перша подібна міжнародна платформа на цій посаді. А Велика Британія відіграє дуже активну роль у підтримці нашої держави.

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Німеччина та Франція борються за 3 місце у допомозі Україні

Так, перше та друге місце у допомозі Україні посідають відповідно США та Британія. Водночас за третє місце триває боротьба між Німеччиною та Францією.

Наразі за 3 місце борються французи та німці, але останні сьогодні твердо його посіли. Окрім того, між Францією та Німеччиною триває боротьба за лідерство у Європі,

– зазначив американський політолог.

За його словами, конкуренція між німцями та французами буде помітною й надалі, зокрема в темі підтримки нашої держави. Крім того, нещодавно президент Зеленський відвідав Париж, де зустрівся з Макроном та Шольцом. згодом прем'єрка Італія Джорджія Мелоні обурилася тим, що не запросили інших європейських лідерів.

Сьогодні йдуть дуже цікаві політичні контакти та виступи. Маятник щодо допомоги нашій державі хитнувся від "щоб Україна не програла" до "треба забезпечити перемогу України у війні".

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"Візити Зеленського до США, Великої Британії, Парижу та Брюсселя, а також риторика основних лідерів G7 та початок Мюнхенської конференції свідчать про те, що сьогодні мало хто на Заході має сумніви щодо логічного завершення війни", – підсумував Юнус.