Зокрема, про це свідчать слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Він виключив швидку поставку в Україну сучасних винищувачів.

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Коли Україна зможе отримати винищувачі

Швидких поставок винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни, і точно не через шість місяців,

– сказав Воллес.

Він додав, що така позиція є "консенсусом західних партнерів". Міністр наголосив, що сучасні літаки на кшталт Eurofighter можуть доставити в Україну лише після війни, оскільки навчання пілотів займає багато часу.

"Тим не менш, з нашою фундаментальною готовністю зробити цей крок у певний момент, ми ще раз сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно", – сказав посадовець.

Крім того, міністр застеріг від завищених очікувань щодо нещодавно прийнятого рішення про потачання танків в Україну. Він зазначив, що "танки зроблять українців сильнішими, але це не чарівне зілля, яке змінює все від дня до дня".

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