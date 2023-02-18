Зокрема, про це свідчать слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Він виключив швидку поставку в Україну сучасних винищувачів.
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Коли Україна зможе отримати винищувачі
Швидких поставок винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни, і точно не через шість місяців,
– сказав Воллес.
Він додав, що така позиція є "консенсусом західних партнерів". Міністр наголосив, що сучасні літаки на кшталт Eurofighter можуть доставити в Україну лише після війни, оскільки навчання пілотів займає багато часу.
"Тим не менш, з нашою фундаментальною готовністю зробити цей крок у певний момент, ми ще раз сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно", – сказав посадовець.
Крім того, міністр застеріг від завищених очікувань щодо нещодавно прийнятого рішення про потачання танків в Україну. Він зазначив, що "танки зроблять українців сильнішими, але це не чарівне зілля, яке змінює все від дня до дня".
Що каже Захід про надання Україні бойових літаків
- Законодавці Палати представників закликають президента Джо Байдена схвалити постачання Україні літаків. Вони стверджують, що винищувачі можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором.
- Натомість німецький канцлер Олаф Шольц виключив постачання Україні винищувачів, однак згодом сказав, що питання потребує дискусій. Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що тема літаків не є табуйована.
- Варто зазначити, що найважливіше значення має позиція США, оскільки літаки F-16 вироблені саме в Америці. Відтак, дозвіл навіть про реекспорт літаків проходитиме через Вашингтон.
- До слова, про передачу Україні винищувачів вперше заговорив глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра. Він повідомив, що нідерландський уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить. Він наголосив, що в Нідерландів немає жодних табу щодо передачі винищувачів.