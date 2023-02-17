Законодавці Палати представників закликають президента Джо Байдена схвалити постачання Україні літаків. Вони стверджують, що винищувачі можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором.

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Літаки пришвидшать перемогу України

За даними видання, п'ять членів Палати представників наголошують, що сучасні літаки (яких просив Київ, але адміністрація поки що не погодилася) можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором.

Надання таких літаків є необхідним, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, зокрема в умовах відновлення наступу Росії,

– пишуть депутати.

Як відомо, лист написав демократ Джаред Голден, під ним підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсільванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсіна.

Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, яку надають США та інші країни.

"F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, захищати українські сухопутні сили, а також воювати з російськими винищувачами", – йдеться у повідомленні.

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