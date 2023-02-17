Законодатели Палаты представителей призывают президента Джо Байдена одобрить поставки Украине самолетов. Они утверждают, что истребители могут оказаться решающими для контроля над украинским воздушным пространством.

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Самолеты ускорят победу Украины

По данным издания, пять членов Палаты представителей отмечают, что современные самолеты (которых просил Киев, но администрация пока не согласилась) могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством.

Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, в частности в условиях восстановления наступления России,

– пишут депутаты.

Как известно, письмо написал демократ Джаред Голден, под ним подписались демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крис Хулахан из Пенсильвании и республиканцы Тони Гонзалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.

Законодатели утверждают, что истребители F-16 дадут украинским силам больший потенциал, чем наземная артиллерия, предоставляемая США и другими странами.

"F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечили бы Украине высокомобильную платформу, защищать украинские сухопутные силы, а также воевать с российскими истребителями", – говорится в сообщении.

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