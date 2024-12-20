Тому відправить замість себе посередників. Таким припущенням з 24 Каналом поділився громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що Трамп надзвичайно бридливий.

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Чому Трамп може не погодитися на зустріч з Путіним

Пінкус пригадав історичне досягнення Трампа у близькосхідному конфлікті. У 2020 році республіканець запросив у Білий дім лідерів арабських країн – Ізраїлю, ОАЕ та Бахрейну – для нормалізації дипломатичних відносин. За його посередництва уклали Авраамові угоди, які поклали початок встановленню миру на Близькому Сході.

Але між Зеленським і Путіним цього не буде. Трампу буде принизливо сидіти за одним столом з терористом номер один, якого дозволили арештувати, і ще й у Вашингтоні. Ніколи такого не буде,

– зазначив громадський діяч.

Позаяк Трамп сміявся та засуджував Джо Байдена, коли він називав Путіна вбивцею, але водночас тиснув йому руку. Він має геть інший характер, тому не сяде з ним за стіл переговорів. Замість нього будуть посередники, як-от спецпредставник з питань України Кіт Келлог.

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"Трамп надто гидливий, щоб опуститися до зустрічі з Путіним. Деякі можуть сказати, мовляв, "я готовий навіть з дияволом дружити, якщо буде мир". Ні, так не повинно бути. Всюди має бути кошерно, "санітарно чисто", – наголосив Борис Пінкус.

Щоб інші диктатори не думали, що сьогодні можна посваритися з Трампом, а вже завтра помириться. Такої логіки взагалі не повинно існувати. Обраний президент США розуміє, що Путін навмисно вчиняє геноцид українського народу, тому ставлення до нього має бути відповідним.

Що цікаво, глава Росії Владімір Путін заявив, що, навпаки, готовий до розмови або зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом "у будь-який час".