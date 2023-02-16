Євродепутати закликали ЄС серйозно розглянути постачання в Україну відповідних винищувачів, гелікоптерів, ракетних систем, а також суттєве збільшення поставок боєприпасів.

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У Європарламенті просять допомогти Україні повернути свої території

"За" проголосували 444 депутати, "проти" – 26, утрималися – 37. Фінальний текст резолюції з усіма поправками ще не опублікований.

Євродепутати просять надати Україні військову допомогу, щоб наша країна могла не лише захищатися, але й повернути повний контроль над усією територією у межах своїх міжнародно визнаних кордонів.

Санкції та російські активи: про що йдеться у резолюції Європарламенту

Резолюція, яка не є юридично зобов'язуючим документом і лише висловлює політичну позицію щодо певного питання, закликає країни ЄС погодити 10 пакет санкцій проти Росії, який зараз готують, та суттєво розширити його.

Також євродепутати закликають подбати про більшу ефективність вже запроваджених санкцій і блокування лазівок, які дозволяють обходити їх.

Євродепутати закликають розробити юридичний механізм для конфіскації заморожених у ЄС російських активів, аби спрямувати ці кошти для відбудови України і компенсацій постраждалим від війни.

Зазначається, що після завершення війни з Росії потрібно стягнути значні репарації і спрямувати їх на відбудову України.

Парламентарі висловлюють підтримку рішенню Євроради надати Україні статус країни-кандидата на вступ та закликають українську сторону, Єврокомісію і Раду ЄС працювати над запуском переговорів про членство вже у 2023 році.

Водночас там нагадали, що рух до ЄС – це процес, що ґрунтується на реальних досягненнях та виконанні відповідних процедур і критеріїв.