Таку думку 24 Каналу висловив експерт з авіації Валерій Романенко. Після 9 зустрічі у форматі "Рамштайн" у США заявили, що поки не надаватимуть Україні свої винищувачі F-16.

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На думку Романенка, саме авіація вкрай потрібна Україні, якщо наша держава хоче бути незалежною, а у майбутньому – стати членом НАТО.

Ми можемо обійтися без великого військово-морського флоту, поки є Чорноморський флот Росії. Зрозуміло, що ми не зможемо з ним впоратися. Але без авіації ніяк,

– наголосив експерт.

Він додав, що літаки можуть той самий Чорноморський флот Росії потопити ще у гавані.

Без західних літаків серйозний наступ ЗСУ неможливий

Експерт з авіації додав, що без літаків неможливі серйозні наступальні дії української армії. Також західні повітряні судна потрібні Україні для того, аби вивести на новий рівень систему протиповітряної оборони.

"Рано чи пізно ми маємо перейти на західні винищувачі. І краще б це сталося раніше", – зауважив Романенко.

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Скільки винищувачів F-16 потрібно Україні

Експерт з авіації переконаний, що Україні потрібна як мінімум 1 ескадрилья винищувачів F-16. Якщо Київ отримає такі літаки, то нам потрібно перебудовувати всю відповідну інфраструктуру:

злітно-посадкові смуги,

навігаційне забезпечення,

системи управління такими літаками.

Також, за словами експерта з авіації, Україні потрібно перебудувати протиповітряну оборону таким чином, щоб вона забезпечувала ці літаки інформацією.

Валерій Романенко Експерт з авіації Немає сенсу робити це все для 4 літаків. Зазвичай переозброюють підрозділ. Мінімальний підрозділ – це ескадрилья, тобто 12 літаків. А краще було б одразу бригаду – це 2 ескадрильї, тобто 24 літаки.

Романенко наголосив, що це мінімальна кількість літаків, яка потрібна для того, аби щось змінити у перебігу війни у повітрі.

Чи отримає Україна західні винищувачі: коротко