Український президент зауважив на пресконференції, що він знайомий з генералом. Проте він не чув цих слів від голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, інформує 24 Канал.
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Що сказав Зеленський про тезу генерала
Володимир Зеленський зауважив, що він поважає думки військових, особливо партнерів, які постійно нас підтримують та є лідерами допомоги.
Якщо дійсно Міллі так думає, то, напевне, я б дійсно почув такі думки, це перше. Друге – все залежить від підтримки. Тож генерал Міллі, якщо хоче, щоб ми швидше витиснули ворога з нашої держави – думаю, він (від нього це дуже залежить) повинен пришвидшити постачання зброї,
– заявив Зеленський.
Щодо підтримки США в цілому, то президент України зауважив, що найголовніша відповідь – приїзд Джо Байдена. Адже мовиться про віру в перемогу.
За словами українського лідера, допомога залежить від президента, Конгресу та суспільства.
"А генерал Міллі поки що не приїжджав", – сказав Зеленський.
Проте додав, що Україна запрошує.