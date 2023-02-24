Украинский президент отметил на пресс-конференции, что он знаком с генералом. Однако он не слышал этих слов от председателя Объединенного комитета начальников штабов США, информирует 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о тезисе генерала
Владимир Зеленский отметил, что он уважает мнения военных, особенно партнеров, постоянно нас поддерживающих и являющихся лидерами помощи.
Если действительно Милли так думает, то, наверное, я действительно услышал бы такие мысли, это первое. Второе – все зависит от поддержки. Поэтому генерал Милли, если хочет, чтобы мы быстрее вытеснили врага из нашего государства – думаю, он (от него это очень зависит) должен ускорить поставки оружия,
– заявил Зеленский.
Что касается поддержки США в целом, то президент Украины отметил, что самый главный ответ – приезд Джо Байдена. Речь ведь идет о вере в победу.
По словам украинского лидера, помощь зависит от президента, Конгресса и общества.
"А генерал Милли пока не приезжал", – сказал Зеленский.
Однако добавил, что Украина приглашает.