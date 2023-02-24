Фото опубликовали в местных источниках, пишущих рассказывающих о партизанском движении. Стяг вывесили над арками на Графской пристани.
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"Временно оккупирован Севастополь. Партизаны. Слава Украине!", – сообщили в местных источниках.
В Севастополе рисовали украинскую символику
В оккупированном Крыму девушка нарисовала герб Украины на детской площадке по улице Белая Куна в Симферополе. Это заметил блоггер оккупантов Александр Талипов. Он нашел видео с камеры наблюдения и идентифицировал девушку.
Впоследствии представитель российских убийц опубликовал видео, где девушка извиняется и обещает зарисовать символику. Она также говорит, что поддерживает Владимира Путина.
Что происходит в Крыму: последние новости
- На радиостанциях в оккупированном Крыму 24 февраля прозвучало обращение главы ГУР Кирилла Буданова. Он заявил, что Украина вернет все свои территории и найдет каждого предателя.
- В Крым россияне депортируют украинцев из Новой Каховки, что в Херсонской области. Они используют автобусы, которые украли с Херсонского коммунального предприятия.
- Оккупационные власти полуострова 17 февраля заявили, что беспилотники атаковали Крым. Взрывы раздавались возле Балаклавской ТЭС.