Пассажирские автобусы, которые россияне украли на городском коммунальном предприятии "Херсонский коммунальный транспортный сервис", используют для перевозки людей, которых "эвакуируют" из города Новая Каховка в временно оккупированный Крым, пишет 24 Канал.

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Не изменили даже надписи

Один из таких автобусов попал в кадр сюжета пропагандистского телеканала Таврия. В Новой Каховке россияне сняли очередной лживый сюжет, в котором говорили об "эвакуации" местных жителей из-за обстрелов, в которых они традиционно обвиняют ВСУ.

Оккупанты даже не потрудились убрать с автобусов надписи, свидетельствующие о том, что транспортные средства принадлежат херсонскому коммунальному предприятию.

Это уже не в первый раз

  • Россияне любят мародерить "по-богатому" и воровать у украинцев не только унитазы, технику или зерно, но и обворовывать коммунальные предприятия.
  • В частности, в начале апреля 2022 года стало известно, что российские оккупанты угнали с Бильмацкой подстанции экстренной скорой медицинской помощи 2 спецавтомобиля и школьный автобус в Пологовском районе.
  • В тот же месяц в российском эшелоне, ехавшем через Минск, была замечена украденная в Украине маршрутка "Богдан-Исузу". Россияне нанесли на нее символ V и сняли номера.
  • В мае оккупанты вывезли из Мариуполя в оккупированный Донецк 7 уцелевших в городе автобусов.
  • Также известно, что во многих оккупированных территориях россияне вывозили из больниц медицинскую технику.