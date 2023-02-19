Пассажирские автобусы, которые россияне украли на городском коммунальном предприятии "Херсонский коммунальный транспортный сервис", используют для перевозки людей, которых "эвакуируют" из города Новая Каховка в временно оккупированный Крым, пишет 24 Канал.
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Не изменили даже надписи
Один из таких автобусов попал в кадр сюжета пропагандистского телеканала Таврия. В Новой Каховке россияне сняли очередной лживый сюжет, в котором говорили об "эвакуации" местных жителей из-за обстрелов, в которых они традиционно обвиняют ВСУ.
Оккупанты даже не потрудились убрать с автобусов надписи, свидетельствующие о том, что транспортные средства принадлежат херсонскому коммунальному предприятию.
Это уже не в первый раз
- Россияне любят мародерить "по-богатому" и воровать у украинцев не только унитазы, технику или зерно, но и обворовывать коммунальные предприятия.
- В частности, в начале апреля 2022 года стало известно, что российские оккупанты угнали с Бильмацкой подстанции экстренной скорой медицинской помощи 2 спецавтомобиля и школьный автобус в Пологовском районе.
- В тот же месяц в российском эшелоне, ехавшем через Минск, была замечена украденная в Украине маршрутка "Богдан-Исузу". Россияне нанесли на нее символ V и сняли номера.
- В мае оккупанты вывезли из Мариуполя в оккупированный Донецк 7 уцелевших в городе автобусов.
- Также известно, что во многих оккупированных территориях россияне вывозили из больниц медицинскую технику.