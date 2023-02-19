Пассажирские автобусы, которые россияне украли на городском коммунальном предприятии "Херсонский коммунальный транспортный сервис", используют для перевозки людей, которых "эвакуируют" из города Новая Каховка в временно оккупированный Крым, пишет 24 Канал.

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Не изменили даже надписи

Один из таких автобусов попал в кадр сюжета пропагандистского телеканала Таврия. В Новой Каховке россияне сняли очередной лживый сюжет, в котором говорили об "эвакуации" местных жителей из-за обстрелов, в которых они традиционно обвиняют ВСУ.

Оккупанты даже не потрудились убрать с автобусов надписи, свидетельствующие о том, что транспортные средства принадлежат херсонскому коммунальному предприятию.

Это уже не в первый раз