Оказывается, диким россиянам настоящим чудом инноваций кажется не только блендер. Поскольку их убитый автопром не может сделать ничего хорошего, они решили копировать чужой транспорт.
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Украденная маршрутка
В российском эшелоне, работавшем через Минск, была замечена украденная в Украине маршрутка "Богдан-Isuzu". Русские нанесли на нее символ V и сняли номера.
Эшелон, в котором заметили угнанную маршрутку, двигался в направлении России.
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