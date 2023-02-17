Традиционно для жителей оккупированных территорий "ничего не произошло". В то же время "атака беспилотников" стала причиной отключения света. Россияне, а что с лицом?

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Якобы атака Балаклавской ТЭС

По крайней мере, это подчеркивает так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев. Он, конечно же, начал придумывать басни о работе ПВО. Мол, удалось сбить беспилотник, который якобы "пытался атаковать важный объект".



Развожаев жалуется на атаку дронами / Скриншот с его телеграммы

Собственно, говорится о том, что атаку совершили с самого утра. А случилась она вблизи Балаклавской ТЭС. Тот самый "важный объект". Интересно, что он также рассказал о том, что загорелся пожар на судне черноморского флота. Но и здесь переживать не стоит, ведь оно было списано.

И в любимой манере оккупантов, "потерь и разрушений нет". Ну, конечно, если судно списано, то пусть уже горит синим пламенем. Хуже уже не будет. А вот и нет. Оккупантов ожидает день без света.

Ввели отключение в Крыму

Да-да, попадания отсутствуют, разрушения тоже. Но оккупанты решили ввести графики отключения света. Интересно, что в Балаклавском районе электроэнергии не будет с 9 до 17 часов. Неплохой результат, как на "ничего не случилось".



В Балаклавском районе будут выключать свет / Фото из сети

США за демилитаризацию Крыма

Доподлинно неизвестно, была ли это атака беспилотниками. Да и доподлинно непонятно, что произошло, потому что оккупанты заучили формулировку о "работе ПВО" и "атаке дронами" и повторяют ее по любым случаям.

В то же время, отметим, что в США поддерживают атаку Украиной военных объектов России на территории временно оккупированного Крыма. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым по меньшей мере не будет демилитаризован,

– подчеркнула она.

Напоследок заметим, что хлопковым было и 16 февраля для окупантов. Но тогда взрывы раздавались в Армянске. По сети распространялись фотографии с густым дымом, поднимающимся к небу. В украинских телеграм-каналах рассказывали о том, что там что-то по-черному горит. Тем временем оккупанты утверждали, что что-то там несущественно бахнуло, и что работала ПВО.