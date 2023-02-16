Об атаке дронами рано утром 16 февраля написал так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, информирует 24 Канал. Отметим, что Развожаев несколько раз редактировал свое сообщение.

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Оккупанты приписывают себе уничтожение всех дронов

Около 8 утра он написал, что "вновь атака" беспилотников. По его словам, над морем якобы были сбиты два БпЛА. Кроме того, так называемый губернатор отметил, что российские силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку.

Впоследствии Розважаев написал, что еще несколько БпЛА сбиты в акватории, в зоне Республики Крым.

В то же время в пропагандистских пабликах писали, что беспилотники продолжают атаковать Севастополь и российским силам ПВО приходится отбивать атаку.

Также пропагандисты утверждают, что массированная атака дронами-камикадзе на Севастополь началась в 6:15. Оккупанты даже заявляют, что уничтожили все 10 дронов.

На фоне якобы атаки дронами в Севастополе временно закрыли рейд через бухту.

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