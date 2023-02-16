Про атаку дронами рано-вранці 16 лютого написав так званий губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв, інформує 24 Канал. Зазначимо, що Развожаєв кілька разів редагував свій допис.

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Окупанти приписують собі знищення всіх дронів

Близько 8 ранку він написав, що "знову атака" безпілотників. За його словами, над морем буцімто були збиті два БпЛА. Крім того, так званий губернатор зазначив, що російські сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку.

Згодом Розважаєв написав, що ще кілька БпЛА збито в акваторії, в зоні Республіки Крим.

Водночас у пропагандистських пабліках писали, що безпілотники продовжують атакувати Севастополь і російським силам ППО доводиться відбивати атаку.

Також пропагандисти стверджують, що масована атака дронами-камікадзе на Севастополь розпочалася о 6:15. Окупанти навіть заявляють, що знищили всі 10 дронів.

На тлі нібито атаки дронами у Севастополі тимчасово закрили рейд через бухту.

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