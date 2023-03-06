Кроме того, оккупанты перебрасывают все больше пехоты на это направление. Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и военный инструктор Виталий Биляк.

Обратите внимание Россия была разгромлена под Угледаром, оккупанты потеряли новую бронетехнику, – New York Times

Враг боится применять бронетехнику, потому что ВСУ сжигают ее

Боец ВСУ сообщил, что оккупационное войско уже не применяет танки близко к позициям украинских защитников. По его словам, россияне выдерживают дистанцию около 200 метров.

Их танки горят, поэтому они уже не штурмуют ими наши позиции в большом количестве. Это единичные случаи. Наверное россияне решили поберечь немного техники и больше пошло пехоты,

– отметил Биляк.

Он добавил, что на этом направлении у врага сгорело очень много техники, особенно современных танков Т-90. Едва ли не каждый день Вооруженные Силы Украины уничтожают здесь бронетехнику оккупантов. В частности, танки, боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" или БМП-3.

Беляк о боях за Кременную: смотрите видео

Оккупанты активно задействуют пехоту

В то же время пехоту оккупанты пытаются задействовать малыми группами по 10 человек. Однако на одно небольшое направление фронта (100 – 200 метров) захватчики бросают не одну группу, а пять, то есть 50 человек.

Несколько дней назад россияне просто бросали одну группу по 50 человек и потеряли большое количество пехоты. Следовательно, переходят к новым действиям,

– рассказал боец ВСУ.

Он также рассказал, что украинские бойцы отошли около 2,5 – 3 километра из-за того, что враг танками и авиацией разбил предыдущие позиции. ВСУ осуществили отход, чтобы укрепиться на новых позициях и иметь возможность эффективнее вести оборонные действия, пока не подтянутся танки и тяжелая техника.

Он подчеркнул, что тяжелая техника крайне необходима украинским защитникам, чтобы совершать штурмовые действия и в дальнейшем освобождать наши территории от захватчиков.

Ситуация на фронте: последние новости