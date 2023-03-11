Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, вопрос поставки самолетов нужно актуализировать, потому что это значительно усилило бы систему ПВО.

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Западные самолеты расширят возможности применения оружия

Андрей Харук рассказал, что Украина частично интегрировала западные ракеты в применение на своих самолетах МиГ, но все равно бортовое оборудование этих самолетов не позволяет в полной мере применять современное западное оружие.

Он отметил, что самолеты F-16 с этим прекрасно справились бы, поскольку они полностью интегрированы с теми ракетами и авиационными бомбами, которые поставляют Украине.

"Те же F-16 способны бороться с крылатыми ракетами, они имеют радиолокационные станции, которые способны обнаруживать цели, летящие на фоне земли и, соответственно, их поставка существенно способствовала бы усилению нашей ПВО", – сказал Харук.

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Военный эксперт считает, что советские самолеты, которые Украине может предоставить Словакия и Польша, не сильно повлияют на усиление военной мощи Украины.

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"Это отнюдь не станет качественным усилением наших Воздушных сил, это будет лишь компенсация тех потерь, которые понесли наши силы в сопротивлении противнику", – сказал Харук.

Он отметил, что эти самолеты выпускали в 1980-х годах и они не проходили модернизации. Единственное, что там обновили – это радиостанции и устройства "свой-чужой". Они могут использовать только советское вооружение

По словам военного эксперта, 2 года назад Польша покупала у Украины ракеты к этим самолетам. Также эти самолеты уступают российским СУ-30 и СУ-35 по своим тактико-техническим характеристикам.

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