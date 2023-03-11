Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, питання постачання літаків потрібно актуалізувати, бо це значно б підсилило систему ППО.

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Західні літаки розширять можливості для застосування зброї

Андрій Харук розповів, що Україна частково інтегрувала західні ракети до застосування на своїх літаках МіГ, але все одно бортове обладнання цих літаків не дозволяє повною мірою застосовувати сучасну західну зброю.

Він зазначив, що літаки F-16 із цим би чудово впорались, оскільки вони повністю інтегровані з тими ракетами та авіаційними бомбами, які постачають Україні.

"Ті ж самі F-16 спроможні боротись із крилатими ракетами, вони мають радіолокаційні станції, які здатні виявляти цілі, які летять на фоні землі й, відповідно, їхнє постачання суттєво сприяло б посиленню нашої ППО", – сказав Харук.

Як допоможуть словацькі МіГ

Військовий експерт вважає, що радянські літаки, які Україні може надати Словаччина та Польща не надто вплинуть на посилення військової потужності України.

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"Це аж ніяк не стане якісним посиленням наших Повітряних сил, це буде лише компенсація тих втрат, яких зазнали наші сили в опорі противнику", – сказав Харук.

Він зазначив, що ці літаки випускали у 1980 роках й вони не проходили модернізації. Єдине, що там оновили – це радіостанції та пристрої "свій-чужий". Вони можуть використовувати тільки радянське озброєння

За словами військового експерта, 2 роки тому Польща купувала в України ракети до цих літаків. Також ці літаки поступаються російським СУ-30 та Су-35 за своїми тактико-технічними характеристиками.

Які літаки наразі готові постачати України