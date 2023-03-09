Про це у своєму стрімі на ютуб каналі розповів військовий експерт Олег Жданов – повідомляє 24 Канал. За його словами, за 6 тижнів може розпочатись контрнаступ ЗСУ, тож за цей час проблема із літаками має бути вирішена.

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Ракети на МіГ замість F-16

Олег Жданов, посилаючись на видання Politico, зазначив, що через 6 – 8 тижнів може розпочатись наступ ЗСУ, а до цього часу необхідно розв'язати проблеми з авіацією.

Щоб пришвидшити розв'язання цього питання у США думають над тим, щоб обладнати своїми ракетами класу повітря – повітря радянські літаки МіГ, які є в Повітряних силах ЗСУ.

Чи можливо на радянські літаки МіГ встановити американські ракети: дивіться відео

Олег Жданов пояснив, що підвісити американські ракети до радянських літаків дійсно можна й це не буде великою проблемою, але проблемним може виявитись встановлення модуля управління цими ракетами.

Замки на підвісах можна встановити, це не проблема, це технічні засоби. Але, щоб використовувати ці ракети, необхідно встановити відповідні прилади – блоки керування ракетами або систему управління вогнем,

– сказав Жданов.

Військовий експерт зазначив, що невідомо вийде це, чи ні, але це питання перебуває на порядку денному в США.

Олег Жданов підкреслив, що з одного боку добре, що така можливість розглядається та пропрацьовується, а з іншого – постачання західних літаків може знову відкластись у довгу шухляду.

Постачання західних літаків Україні: що відомо