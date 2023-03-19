Она состоит в том, что советские МиГ-29 являются исключительно истребителями. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Важно Основная цель – F-16: Польша не остановится на передаче Украине МиГ-29

Что известно о советских МиГ-29

Следовательно, МиГ-29 в первую очередь предназначены для воздушного боя с другими самолетами. Кроме того, истребитель никак не развивался с начала 1980-х годов, то есть вся авионика этих самолетов устарела, а точность радаров не идет в сравнение с американскими F-16.

"МиГ-29 очень заметен на радарах. Он имеет 2 огромных двигателя, которые шумят, из них идет много дыма, есть большое тепловое пятно. То есть, этот самолет очень легко сбить", – сообщил военный эксперт.

Какие преимущества имеет F-16

F-16 – это многоцелевой и крупноузловой самолет, который задуман как платформа для модификаций. Более того, от своего создания он уже прошел 7 модификаций.

То, что F-16 является многоцелевым, позволяет применять его для различных задач. Условно, если у него есть задача уничтожить определенный опорный пункт оккупантов, а на пути ему попадается вражеский истребитель, то он может изменить задачу – ликвидировать самолет противника и вернуться к предыдущему курсу.

Также F-16 может уничтожать корабли, то есть он является платформой для несения крылатых противокорабельных ракет Harpoon,

– сказал военный эксперт.

Нарожный объяснил принципиальные отличия между МиГ-29 и F-16: смотрите видео

По его словам, есть много разных видов применения западных F-16, в частности:

по воздушным целям;

по земным целям;

для использования дальнобойных крылатых ракет;

Кроме того, F-16 разрабатывался как невидимка. Так, внутренняя часть стекла кабины пилота покрыта золотой пленкой. Таким образом, излучение приборов в кабине незаметно для радаров врага.

"F-16 – это очень серьезное оружие, которое не идет в сравнение с тем, что есть у россиян", – подытожил военный эксперт.

Позиция США по предоставлению F-16 не изменилась

Соединенные Штаты пока не планируют отправлять в Украину американские многоцелевые самолеты F-16. На позицию Вашингтона не отразилось и решение Польши передать Украине советские истребители МиГ-29.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что это "суверенное решение" Польши. Более того, оно не подтолкнет президента Джо Байдена к предоставлению американских истребителей F-16 Украине.