Решение Польши отправить в Украину истребители советских времен МиГ-29 прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он подчеркнул, что это "суверенное решение", которое не подтолкнет президента Джо Байдена к отправке американских истребителей F-16 в Украину.
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Кирби отказался одобрить решение Польши
Байден заявил, что поставки американских истребителей пока не рассматриваются, хотя и не исключил такой возможности.
По словам Джона Кирби, обещание Польши прислать четыре истребителя, которые являются отступлением от других партнеров по НАТО, не меняет этого решения.
Это не меняет наших расчетов по F-16. Это суверенное решение любой страны, и мы уважаем эти суверенные решения,
– сказал он.
Кирби добавил, что Польша "может определять не только то, что они собираются дать, но и как они собираются это охарактеризовать".
В то же время, представитель Совета нацбезопасности США отказался одобрить решение, сказав, что, по его мнению, Америке не следует "характеризовать решение Польши тем или иным образом".
Польша передаст Украине самолеты МиГ-29: что известно
- Польша и Словакия официально согласились на общую передачу Украине истребителей МиГ-29. Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот уточнил, что речь идет о небольшом количестве самолетов.
- 16 марта Дуда заявил, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре боевых самолета МиГ-29 в полную эксплуатацию. Отметим, что Украина имеет вооруженные самолеты типа МиГ-29.
- Однако воздушным силам Украины нужны именно американские многоцелевые самолеты F-16. Этот тип самолета по большому счету сможет заменить значительную часть авиации, которая сейчас находится в Украине.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул, что именно F-16 является приоритетным выбором для Украины. По его словам, эти самолеты нужны, прежде всего, для защиты от террористических ракетных атак России по мирным населенным пунктам и критической инфраструктуре.
- F-16 станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны. Находящиеся в Украине самолеты не столь эффективно борются с ракетными атаками, а также более современным авиапарком России.