Вона полягає в тому, що радянські МіГ-29 є виключно винищувачами. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Важливо Основна мета – F-16: Польща не зупиниться на передачі Україні МіГ-29

Що відомо про радянські МіГ-29

Відтак, МіГ-29 насамперед призначені для повітряного бою з іншими літаками. Окрім того, винищувач ніяк не розвивався з початку 1980-х років, тобто вся авіоніка цих літаків є застарілою, а точність радарів не йде в порівняння з американськими F-16.

"МіГ-29 дуже помітний на радарах. Він має 2 величезні двигуни, які шумлять, з них йде багато диму, є велика теплова пляма. Тобто цей літак дуже легко збити", – повідомив військовий експерт.

Які переваги має F-16

Натомість F-16 – це багатоцільовий та великовузловий літак, який задуманий як платформа для модифікацій. Ба більше, від свого створення він вже пройшов 7 модифікацій.

Те, що F-16 є багатоцільовим дозволяє застосовувати його для різних завдань. Умовно, якщо він має завдання знищити певний опорний пункт окупантів, а на шляху йому трапляється ворожий винищувач, то він може змінити завдання – ліквідувати літак противника та повернутися до попереднього курсу.

Також F-16 може знищувати кораблі, тобто він є платформою для несення крилатих протикорабельних ракет Harpoon,

– сказав військовий експерт.

Нарожний пояснив принципові відмінності між МіГ-29 і F-16: дивіться відео

За його словами, є багато різних видів застосування західних F-16, зокрема:

по повітряних цілях;

по земних цілях;

для використання далекобійних крилатих ракет;

Окрім того, F-16 розроблявся як невидимка. Так, внутрішня частина скла кабіни пілота вкрита золотою плівкою. У такий спосіб випромінювання приладів в кабіні є непомітним для радарів ворога.

"F-16 – це дуже серйозна зброя, яка не йде в порівняння з тим, що є в росіян", – підсумував військовий експерт.

Позиція США щодо надання F-16 не змінилася

Сполучені Штати наразі не планують відправляти в Україну американські багатоцільові літаки F-16. На позицію Вашингтона не вплинуло й рішення Польщі передати Україні радянські винищувачі МіГ-29.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що це "суверенне рішення" Польщі. Ба більше, воно не підштовхне президента Джо Байдена до надання американських винищувачів F-16 Україні.