Вони вважають, що союзники хочуть позбутися F-16, щоб отримати нову техніку. А у виграші залишається американський ВПК. Проте журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков зауважив, що F-16 – це сучасний бойовий літак, який розроблявся в 1970-ті року. Але з того часу він багато разів модернізувався. Про це він розповів 24 Каналу.

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Головне – обладнання

Він пояснив, що росіяни вважають свій Су-35 літаком 5-го покоління. Хоча насправді він модернізований 4-го покоління. І F-16 по таких самих параметрах, як і Су-35, теж літак 4-го покоління.

Російська зброя – це модернізована радянська. За 40 років нічого новітнього вони не створили,

– зауважив журналіст.

Проте головне в літаку, це не "залізо", що літає, а як він обладнаний. Маються на увазі сучасні системи, зброя тощо.

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Можна навчитись

Нагадаємо, що така сама історія була з танками, які Україні надавали партнери. Зокрема, коли Польща передавала нам танки Twardy. Це також модернізований радянський Т-72.

Вони не викидають все непотрібне, а просто переозброюються. І в результаті цього Україні віддається не якась погана техніка,

– зауважив він.

Проте, звичайно, F-16 – інші літаки, ніж ті, на яких працювали українські пілоти. Вони мають інше обладнання, прилади, систему керування.

"Але усьому цьому можна навчитись українським пілотам", – впевнений Олексій Бурлаков.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден на саміті "Великої сімки" 19 травня оголосив про план навчання українських пілотів на американських багатоцільових винищувачах четвертого покоління F-16. Він додав, що навчання розпочнеться найближчими тижнями.

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