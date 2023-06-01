За його словами, російський терор ракетами здатні подолати коаліції винищувачів та засобів протиповітряної оборони. Особливу увагу Зеленський приділив саме американським установкам Petriot.

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Зеленський запропонував створити коаліцію Patriot та винищувачів

Український очільник розповів, що вночі 1 червня російські ракети "забрали ще 3 життя в нашій столиці". Він підкреслив, що в результаті атаки загинула 1 дитина, а всього за війну Росія вбила "щонайменше 484 маленьких українців".

Президент запропонував європейській спільноті вирішення, що покінчить "атаки на українські міста".

Вирішальних компонентів нині два: це коаліція Patriot, яка покінчить із російським шантажем балістичними ракетами, а другий, це коаліція сучасних винищувачів,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна відкрито говорить про те, що "лише сильна протиповітряна оборона", а саме установки Patriot та сучасні винищувачі, можуть "перемогти російський терор". Наостанок Зеленський подякував нашим союзникам, які розуміють, що "швидкість формування цих двох коаліцій це буквально прискорення миру".

Україна отримала важливий сигнал щодо винищувачів від союзників

Зеленський також зустрівся з лідерами європейських країн, щоб обговорити початок тренування українських пілотів на літаках F-16 й інших типах західних винищувачів.

Він також зазначив, що отримав рішучу підтримку від партнерів щодо надання західних винищувачів нашій країні. За його словами, мовиться не лише про допомогу від США.

"Для нас важливо, щоб Сполучені Штати відігравали важливу роль. Але сьогодні я почув потужну підтримку від багатьох країн", – зауважив він.

Президент наголосив, що країни домовилися продовжити працювати над створенням коаліції бойових літаків "Небесний щит України" після консультацій з американською стороною. Політики також мають обговорити це питання на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн".

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