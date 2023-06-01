Речниця НАТО Оана Лунгеску зазначила, що літаки дальнього радіолокаційного стеження НАТО можуть виявляти літаки, ракети і безпілотники за сотні кілометрів, що робить їх важливим засобом раннього попередження.

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НАТО посилив свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами

Вона додала, що "Молдова є близьким і давнім партнером НАТО".

Як мовиться у повідомленні Альянсу, у відповідь на війну Росії в Україні НАТО посилив свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами, літаками спостереження і літаками-заправниками.

Літаки дальнього радіолокаційного стеження здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою і регіоном Балтійського моря з метою відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.

НАТО має 14 таких літаків, які є модифікованими Boeing 707. Літаючи на висоті близько 10 кілометрів, один літак може контролювати повітряний простір в радіусі 400 кілометрів.

Літаки дальнього радіолокаційного стеження НАТО також регулярно патрулюють небо під час великих міжнародних заходів, в тому числі самітів НАТО, останній з яких відбувся в Мадриді в червні минулого року.

Зеленський прибув у Молдову