Президент зазначив, що наша держава розвиває коаліцію винищувачів. Окрім того, пропонує ще одну.

До теми Політичний знак для Москви: навіщо у Молдові зустрінуться 47 європейських лідерів

"Усе для захисту нашого майбутнього"

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні працює у Молдові. Зокрема, візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього,

– підкреслив президент.

У ЗМІ зазначають, що саміт проходитиме в замку Мімі. Наразі відомо, що український лідер вже зустрівся з колегою – президенткою Маєю Санду.

Зустріч Зеленського з Санду: дивіться відео

Що відомо про саміт у Молдові

Санду у твітері зазначила, що саміт об'єднує зусилля для обговорення миру та безпеки, енергетичної стійкості, кліматичних заходів та зв'язку в Європі.

"Молдова використовує цю можливість для зміцнення безпеки, стабільності та процвітання континенту. Давайте сформуємо краще пов'язану та безпечнішу Європу для всіх", – закликала вона.

Очікується, що сьогодні, 1 червня на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові зустрінуться 47 європейських лідерів.

Напередодні кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю повідомляла, що головними темами на порядку денному будуть безпека та енергетика. Окрім того, у Кишиневі планують обговорити спільні зусилля для миру в контексті війни в Україні.