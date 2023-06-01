Президент отметил, что наше государство развивает коалицию истребителей. Кроме того, предлагает еще одну.

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"Все для защиты нашего будущего"

Владимир Зеленский отметил, что сегодня работает в Молдове. В частности, примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего,

– подчеркнул президент.

В СМИ отмечают, что саммит будет проходить в замке Мими. Пока известно, что украинский лидер уже встретился с коллегой – президентом Майей Санду.

Встреча Зеленского с Санду: смотрите видео

Вскоре стало известно, что в стенах замка начались первые встречи. В частности, Владимир Зеленский встретился с премьером Молдовы Дорином Речаном.

Первые заявления лидеров Украины и Молдовы

Зеленский и Санду уже дали первую пресс-конференцию. Президент отметил, что наш народ никогда не забудет помощь, которую Молдова предоставила украинцам после полномасштабного вторжения России.

"Приехать было непросто, но мой визит — это послание от всех украинцев: мы поддерживаем молдавский народ, мы готовы всегда идти вместе, бок о бок. Спасибо молдаванам за то, что приняли всех наших людей, всех беженцев, мы никогда этого не забудем", – подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что уже обсудил с Санду отношения стран, инфраструктуру, важные проекты, которые завершат уже в ближайшем будущем, а еще наше будущее у ЕС.

Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готова принять Украину. Гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей — для Молдовы из-за агрессии России,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер ответил на вопросы журналистов, когда завершится война. Он подчеркнул: "Россия может остановить войну раньше, если уйдет с оккупированных территорий".

Президент также рассказал, что намерен обсудить с партнерами создание коалиции ЗРК Patriot для закупки и поставки оружия Украине, сотрудничество с ЕС, НАТО и украинскую формулу мира.

Со своей стороны, глава Молдовы Санду заявила, что ее государство поддерживает Украину в этой войне, а также инициативу создания международного трибунала для военных преступников.

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Что известно о саммите в Молдове

Санду в твиттере отметила, что саммит объединяет усилия для обсуждения мира и безопасности, энергетической устойчивости, климатических мер и связи в Европе.

"Молдова использует эту возможность для укрепления безопасности, стабильности и процветания континента. Давайте сформируем лучше связанную и более безопасную Европу для всех", – призвала она.

Ожидается, что сегодня, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества в Молдове встретятся 47 европейских лидеров.

Накануне корреспондентка 24 Канала из Брюсселя сообщала, что главными темами в повестке дня будут безопасность и энергетика. Кроме того, в Кишиневе планируется обсудить совместные усилия для мира в контексте войны в Украине.