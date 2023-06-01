Представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что самолеты дальней радиолокационной слежки НАТО могут обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники за сотни километров, что делает их важным средством раннего предупреждения.

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НАТО усилило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями

Она добавила, что "Молдова является близким и давним партнером НАТО".

Как говорится в сообщении Альянса, в ответ на войну России в Украине НАТО усилило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами наблюдения и самолетами-заправщиками.

Самолеты дальнего радиолокационного слежения осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря с целью отслеживания российских военных самолетов вблизи границ НАТО.

НАТО имеет 14 таких самолетов, которые модифицированы Boeing 707. Летая на высоте около 10 километров, один самолет может контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров.

Самолеты дальнего радиолокационного слежения НАТО также регулярно патрулируют небо во время крупных международных мероприятий, в том числе саммитов НАТО, последний из которых состоялся в Мадриде в июне прошлого года.

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