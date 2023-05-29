Начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних Сил України бригадний генерал Сергій Голубцов вважає. що просто десь їх заховати не вийде. Треба розробити комплексний підхід для зберігання F-16.

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Я думаю, що тут треба буде шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром,

– зазначив він.

Крім того, за його словами, необхідно буде направити частину українських зенітних ракетних комплексів на прикриття аеродромів.

"Бо противник, дізнаючись про те, що в нас стоїть щось нове і потужне, звичайно, буде намагатися це розвідати і завдати удару. Ми це розуміємо, і підрозділи будуть розосереджені, однозначно. І будемо намагатися прикрити аеродроми, де будуть ці літаки, щоб мінімізувати можливі втрати", – додав він.

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