Журналісти заявили, що F-16 не змінять правила гри в Україні. Ба більше, ці літаки начебто будуть обмежені обороною або залучені в операціях з дуже високим ризиком. У коментарі 24 Каналу Юрій Ігнат наголосив, що це може бути черговою ІПСО ворога.

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Про що пишуть Bloomerg

Видання Bloomerg заявило, що літаки F-16 справді посилять українські Повітряні сили, проте буцімто вони не такі вже й ефективні проти російських "надсучасних літаків та засобів ППО".

За словами людей, які літали на цих літаках у бойових діях, винищувачі F-16, які українські військові рекламують як потенційний переломний момент у конфлікті з Росією, будуть обмежені обороною або задіяні в операціях з дуже високим ризиком... F-16, які, швидше за все, будуть відправлені в Україну, матимуть нижчий радар і ракети меншої дальності, ніж найсучасніші російські літаки та засоби ППО,

– мовиться в повідомленні.

У матеріалі мовиться, що через це "українцям, можливо, доведеться стримати свої заявлені очікування, що F-16 дозволять встановити перевагу в повітрі, збивати крилаті ракети та новітні реактивні літаки противника, знищувати війська та артилерію на полі бою і навіть потопити Чорноморський флот Росії".

Також видання взяло коментар у колишнього льотчика Дена Гемптона, який здійснив 151 бойовий виліт на літаку під час війн у Перській затоці та Косово. Льотчик, який керував F-16 аж 20 років тому, заявив, що F-16 нібито навряд зможе ефективно збивати крилаті ракети.

Це тому, що між моментом, коли радар виявляє крилату ракету, і моментом, коли вона досягає своєї цілі, є лише короткий проміжок часу. Щоб F-16 досяг успіху, йому потрібно було б витратити занадто багато дорогоцінних годин польоту в очікуванні,

– заявив Ден Гемптон.

Реакція Повітряних сил ЗСУ

Юрій Ігнат переконаний, що цей матеріал може бути черговою російською "уткою", яка шкодить Україні. Він наголосив, що ніхто з "експертів" не знає, які саме радари та ракети якої дальності стоятимуть на F-16, які нададуть Україні, і яка модифікація літаків. Речник Повітряних сил підкреслив, що нашим партнерам невигідно надавати нам неефективне озброєння.

Сучасність літака залежить від суцільно-навігаціного комплексу, радару і ракет. Якщо нам сьогодні надають ракети Storm Shadow, це говорить про те, що ми послідовні у своїх рішеннях. Навіщо нам надавати літаки, які будуть неефективні,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Він зауважив, що першочергова причина, через яку Україна хоче отримати F-16 – захистити країну від повітряного тероризму ворога. Наразі в Україні радянські винищувачі 70-их років, запчастини від яких залишились в країні-агресорці.

І шукаючи нові можливості для Повітряних сил, Україна та партнери визначились, що необхідно переходити саме на лінійку F — багатоцільові та модернізовані літаки, до яких можна легко знайти обладнання та комплектуючі.