Журналисты заявили, что F-16 не изменят правила игры в Украине. Более того, эти самолеты якобы будут ограничены обороной или привлечены в операциях с очень высоким риском. В комментарии 24 Каналу Юрий Игнат подчеркнул, что это может быть очередным ИПСО врага.

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О чем пишут Bloomerg

Издание Bloomerg заявило, что самолеты F-16 действительно усилят украинские Воздушные силы, однако якобы они не так уж эффективны против российских "сверхсовременных самолетов и средств ПВО".

По словам людей, летающих на этих самолетах в боевых действиях, истребители F-16, которые украинские военные рекламируют как потенциальный переломный момент в конфликте с Россией, будут ограничены обороной или задействованы в операциях с очень высоким риском... F-16, которые , скорее всего, будут отправлены в Украину, будут иметь более низкий радар и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО,

– говорится в сообщении.

В материале говорится, что поэтому "украинцам, возможно, придется сдержать свои заявленные ожидания, что F-16 позволят установить преимущество в воздухе, сбивать крылатые ракеты и новейшие реактивные самолеты противника, уничтожать войска и артиллерию на поле боя и даже потопить Черноморский флот России".

Также издание взяло комментарий у бывшего летчика Дэна Гемптона, совершившего 151 боевой вылет на самолете во время войн в Персидском заливе и Косово. Летчик, который управлял F-16 20 лет назад, заявил, что F-16 вряд ли сможет эффективно сбивать крылатые ракеты.

Это потому, что между моментом, когда радар обнаруживает крылатую ракету, и моментом, когда она достигает своей цели, есть лишь короткий промежуток времени. Чтобы F-16 добился успеха, ему нужно было бы потратить слишком много драгоценных часов полета в ожидании,

– заявил Дэн Хэмптон.

Реакция Воздушных сил ВСУ

Юрий Игнат убежден, что этот материал может быть очередной российской "уткой", которая вредит Украине. Он подчеркнул, что никто из "экспертов" не знает, какие именно радары и ракеты какой дальности будут стоять на F-16, которые предоставят Украине, и какова модификация самолетов. Спикер Воздушных сил подчеркнул, что нашим партнерам невыгодно предоставлять нам неэффективное вооружение.

Современность самолета зависит от цельно-навигационного комплекса, радара и ракет. Если нам сегодня дают ракеты Storm Shadow, это говорит о том, что мы последовательны в своих решениях. Зачем нам предоставлять самолеты, которые будут неэффективны,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Он заметил, что первоочередная причина, по которой Украина хочет получить F-16 – защитить страну от воздушного терроризма врага. Сейчас в Украине советские истребители 70-х годов, запчасти от которых остались в стране-агрессоре.

И отыскивая новые возможности для Воздушных сил, Украина и партнеры определились, что необходимо переходить именно на линейку F — многоцелевые и модернизированные самолеты, в которые можно легко найти оборудование и комплектующие.