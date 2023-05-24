Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Нидерланды – одно из первых государств, которое заявило о готовности передать Украине F-16.

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Нидерланды и Дания передадут Украине F-16

Мусиенко отметил, что Нидерланды и Дания могут передать около 30 единиц истребителей F-16. В Воздушных силах ВСУ стоит цель сформировать 50 бортов.

Военный обозреватель объяснил, что Нидерланды имеют договоренность с США о предоставлении им самолетов F-35. Дания уже заключила контракт на получение авиации. Поэтому эти страны могут отдать Украине все F-16, которые у них есть.

Это мощные борта. Насколько мне известно, они проходили модернизацию еще в 90-х и начале 2000-х годов. Они оборудованы. У них есть то, что нам нужно, на чем настаивают наши Воздушные силы. Есть модернизированные радары и возможность использовать под эти радары дальнобойные ракеты,

– подчеркнул он.

Мусиенко о самолетах F-16, которые имеют Нидерланды и Дания: смотрите видео

Нидерланды – первая страна, которая может предоставить Украине F-16