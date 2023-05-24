Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Нидерланды – одно из первых государств, которое заявило о готовности передать Украине F-16.
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Нидерланды и Дания передадут Украине F-16
Мусиенко отметил, что Нидерланды и Дания могут передать около 30 единиц истребителей F-16. В Воздушных силах ВСУ стоит цель сформировать 50 бортов.
Военный обозреватель объяснил, что Нидерланды имеют договоренность с США о предоставлении им самолетов F-35. Дания уже заключила контракт на получение авиации. Поэтому эти страны могут отдать Украине все F-16, которые у них есть.
Это мощные борта. Насколько мне известно, они проходили модернизацию еще в 90-х и начале 2000-х годов. Они оборудованы. У них есть то, что нам нужно, на чем настаивают наши Воздушные силы. Есть модернизированные радары и возможность использовать под эти радары дальнобойные ракеты,
– подчеркнул он.
Мусиенко о самолетах F-16, которые имеют Нидерланды и Дания: смотрите видео
Нидерланды – первая страна, которая может предоставить Украине F-16
- Нидерланды вместе с Великобританией, Бельгией, Данией и Португалией создали авиационную коалицию. Как пишет Defence Express, учитывая только ресурсы Дании и Нидерландов, Украина может получить одну – две эскадрильи истребителей, то есть от 24 до 36 самолетов F-16.
- Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16. Нидерланды используют 24 самолета F-16, которые "готовы к оперативному развертыванию" и будут использоваться до середины 2024 года. После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи.
- Ранее Нидерланды расторгли соглашение о продаже истребителей F-16 частной компании Draken International. Речь идет о 28 самолетах.