Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Нідерланди – одна з перших держава, яка заявила про готовність передати Україні F-16.

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Нідерланди та Данія передадуть Україні F-16

Мусієнко зазначив, що Нідерланди та Данія можуть передати приблизно 30 одиниць винищувачів F-16. У Повітряних силах ЗСУ стоїть мета сформувати 50 бортів.

Військовий оглядач пояснив, що Нідерланди мають домовленість зі США про надання їм літаків F-35. Данія вже уклала контракт на отримання такої авіації. Тому ці країни можуть віддати Україні всі F-16, які у них є.

Це потужні борти. Наскільки мені відомо, вони проходили модернізацію ще у 90-х і на початку 2000-х років. Вони оснащені. У них є те, що нам потрібно, на що наполягають наші Повітряні сили. Є модернізовані радари та можливість використовувати під ці радари далекобійні ракети,

– підкреслив він.

Мусієнко про літаки F-16, які мають Нідерланди й Данія: дивіться відео

Нідерланди – перша країна, яка може надати Україні F-16