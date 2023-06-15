Об этом заявил Йенс Столтенберг, прибыв на заседание министров обороны Альянса. Встречу генсека НАТО с журналистами транслирует телемарафон, передает 24 Канал.

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Генсек приветствовал решение нескольких союзников НАТО обеспечить тренировку украинских пилотов на западных истребителях. Столтенберг отдельно поблагодарил Данию за подготовку плана тренировок украинских пилотов.

"Это показывает, что Дания является страной, которая играет важную роль и продолжает играть важную роль в оказании важной поддержки Украине", – добавил он.

Обучение пилотов уже началось

Столтенберг отметил, что обучение украинских пилотов уже началось.

Это важно, и это позволит нам на более поздней стадии принять решение о поставке самолетов четвертого поколения, в частности F-16. Это значит, что мы сможем предоставить самолеты, потому что пилоты уже будут готовы,

– отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что точно говорить, когда будут приняты решения о поставке самолетов рано.

Любопытно! Несколько стран НАТО уже приняли решение об обучении украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16. Их планируют начать уже этим летом.

F-16 для Украины

Ранее Джо Байден объявил об историческом решении – Соединенные Штаты Америки предоставят обучение украинским пилотам по управлению истребителями четвертого поколения F-16.

В свете этого решения страны-члены НАТО объявили о создании коалиции истребителей. К этой коалиции присоединились восемь стран: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее заявлял, что обучение будет происходить несколькими волнами. По его словам, первые группы уже сформированы.

В свете этого решения страны-члены НАТО объявили о создании коалиции истребителей. К этой коалиции присоединились восемь стран: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.