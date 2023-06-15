24 Канал расскажет, какой будет повестка дня во время встречи на "Рамштайне-13". Ведь министры обороны стран-союзниц будут рассуждать не только об истребителях и обучении украинских пилотов.

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Что будут обсуждать на "Рамштайне"

Представитель Пентагона очертил, какой будет повестка дня на "Рамштайне". По его словам, союзники сделают акцент на самой эффективной поддержке нашего государства как сейчас, так и в будущем. Среди обсуждаемых тем будут:

потребности ВСУ для дальнейших наступательных операций, в частности, противовоздушная оборона, противотанковые системы и боеприпасы, а также артиллерия как ближнего, так и дальнего действия;

запчасти, инструкции по техническому обслуживанию, а также ремонт военных машин в полевых условиях;

оперативная совместимость вооружения, модернизация и возможности военно-промышленных комплексов стран-союзников;

подготовка пилотов истребителей, в частности, "будущие возможности" украинских воздушных сил.

Накануне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление по поводу обучения украинских пилотов. По его словам, во время "Рамштайна", который состоится 15 июня, этот вопрос будет рассмотрен. Заметим, что о готовности к подготовке уже заявили несколько стран-членов НАТО.

Резников и Столтенберг уже прибыли на "Рамштайн"

Заметим, что около половины десятого министр обороны Алексей Резников прибыл на встречу в формате "Раммштайн". Журналистка 24 Канала София Назаренко сняла эксклюзивные кадры. На них можно увидеть, как главу оборонного ведомства встречают в Брюсселе.

Также на встречу уже приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в последние несколько дней как США, так и европейские страны Альянса много пообещали Украине. Причем, подчеркнул он, планируют анонсировать еще больше поддержки нашему государству.

Так что это процесс, постоянно продолжающийся. Члены Североатлантического союза анонсируют дополнительную поддержку Украине. Украина нуждается в разных видах поддержки. Но наверное наибольшая концентрация нашего внимания – была и будет продолжаться – (прикована – 24 Канал) на важности поддержки,

– подчеркнул он.

По словам Столтенберга, важно будет убедиться, что системы, предоставленные Украине, работают. Речь идет о том, достаточно ли запчастей, боеприпасов и материально-технического обеспечения. Все это необходимо, чтобы наши военные могли продолжать контрнаступление.