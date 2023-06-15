Питання щодо постачання україні західних літаків для ефективнішої боротьби із Росією наразі активно розглядається. Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт.

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Літаки для України

Олександр Мусієнко пояснив, що наразі пілоти навчаються, а самі літаки вочевидь готуються до відправки в Україну. Мовиться першочергово про F-16 та, ймовірно, про F-18. Втім, щодо останніх Україна надіслала запит із проханням перевірити технічний стан цих винищувачів, які готова передати нам Австралія.

Коли вони з'являться в українському небі, то є 2 прогнози. Один оптимістичний, коли наші війська будуть в районі адмінмежі із Кримом – десь в середині-кінці жовтня, щоб їх активно залучати до деокупації Криму,

– пояснив він.

Відповідно до песимістичного сценарію, рішення може бути відкладеним на перший квартал наступного року. Втім, процес вже запущений в роботу. Наразі активно долучаються до авіаційної коаліції Данія та Нідерланди. Ключова роль у США, за якими завершальна угода.

Україна просить у партнерів 50 літаків західного зразка. Натомість Австралія каже, що готова віддати нам 40 – 50 бортів, а це дає оптимістичні прогнози. Ідеальним варіантом було б отримати 8 – 10 ескадрилей винищувачів.

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