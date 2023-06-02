Про це американський лідер заявив під час виступу в академії американських ВПС у штаті Колорадо. Байден наголосив, що США завжди будуть відстоювати демократію.

Дивіться також Блеф Путіна розкрито: WP про те, як Байден переступає все нові "червоні лінії" диктатора

США навчатимуть українських пілотів

Байден підтвердив рішучість Америки активно взаємодіяти із міжнародними партнерами для забезпечення України винищувачами.

Буквально кілька тижнів тому я був із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я сказав йому, що ми працюватимемо з нашими партнерами, щоби розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16,

– заявив президент.

Байден нагадав, що США працюють із коаліцією з понад 50 країн, що надало змогу забезпечити "історичну допомогу" Україні. Американський лідер наголосив, що це допоможе українцям "захистити себе сьогодні та в майбутньому".

"Залізна рішучість українського народу жити у волі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родини. І підтримка України американським народом не похитнеться, ми завжди відстоювали демократію – завжди", – підкреслив Байден.

Які країни увійшли до "коаліції винищувачів"