Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга отметил, что сейчас речь идет только о согласовании сроков и места обучения наших пилотов. По его словам, этот процесс достаточно непрост и растянут.

Смотрите также Есть оптимистический и пессимистический сценарий: когда Украина получит западные самолеты

Игнат отреагировал на заявление о начале обучения пилотов на F-16

Спикер рассказал, что пока украинские пилоты еще не начали обучение в Европе на самолетах F-16. Он допустил, что заявление генсека НАТО могли вырвать из контекста.

Я честно говоря, не знаю, что имел в виду (Столтенберг – 24 Канал), какой сейчас процесс происходит. Возможно, где-то в заявлении есть трудности перевода,

– заметил Игнат.

Несмотря на это, он отметил, что украинские специалисты, работающие в сфере авиации, уже давно проходят обучение в Европе. В частности, это и офицеры поисково-спасательного обеспечения, боевого управления и т.д.

"Это не пилоты, управляющие самолетами, а это те, кто обеспечивает этот процесс на разных этапах и направлениях", – сказал Игнат.

Напоследок представитель рассказал, что он понимает желание украинцев, чтобы наши пилоты уже смогли поехать на учебу и как можно скорее оттуда вернулись. Однако этот процесс только в стадии готовности.

Обратите внимание! Накануне во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе перед очередным заседанием "Рамштайна" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил союзников за инициативу по тренировке украинских пилотов на истребителях F-16. Он заметил, что их подготовка уже началась и даже выделил инициативу Дании, которая как первая примет наших пилотов.

Генерал Милли прокомментировал передачу самолетов F-16.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга прокомментировал, когда Украина сможет получить западные истребители. По его словам, пока не целесообразно говорить о каких-либо конкретных сроках.

Сейчас нам что-то рано говорить о том, когда можно будет F-16 присоединить к бою в Украине,

– заметил американский генерал.

Милли также подчеркнул, что союзники сейчас больше сосредоточены на том, чтобы поставлять в Украину больше систем противовоздушной обороны. В заключение он отметил, что только после того, можно говорить о F-16.

Резников анонсировал хорошие новости по проводу F-16