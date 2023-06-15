Далее украинская делегация примет участие в заседании Комиссия Украина – НАТО. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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По словам Столтенберга, поддержка, оказываемая государствами-членами Альянса помогает Украине ежедневно менять ситуацию на поле боя.

На сегодняшнем заседании Группы по обороне Украины, а также позднее сегодня на заседании Комиссии Украина – НАТО, члены Альянса выразят решительность в поддержке Украины,

– сказал генсек.

Кроме того, глава Альянса заявил, что в повестке дня будет и подготовка к саммиту в Вильнюсе. Государства-члены заверят, что будут с Украиной столько, сколько нужно.

Резников анонсировал хорошие новости по F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодня Киев получил обязательство от партнеров, что скоро начнется подготовка украинских пилотов. Кроме того, союзники помогут создать коалицию истребителей.

Мы начали с F16 с Нидерландами и Данией как лидерами и другими присоединившимися странами. А также мы услышали хорошие новости от наших Шведских партнеров, что у нас будет возможность тестировать, испытывать возможности,

– сказал Резников, заверив, что в конце концов у Украины будет коалиция истребителей и останется восточным щитом НАТО.

4 страны выступили с общим заявлением

Министерства обороны США, Дании, Нидерландов и Великобритании 15 июня выступили с совместным заявлением и объявили о сотрудничестве. Они заявили, что работают над тем, чтобы поставить Украине высокоприоритетное оборудование противовоздушной обороны, удовлетворяя ее насущные потребности ПВО.

В рамках этой инициативы в Украину будут доставлены сотни зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы. Поставка оборудования уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель.

Канада тоже предоставляет пакет на 500 миллионов, в нем снаряды для ПВО

В этот же день министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Канада обязалась направить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины.

В частности, страна предоставит нам 200 критически важных ракет для систем ПВО.